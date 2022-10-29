После переброски наёмников в Угледар ВКС РФ нанесли удары по ВСУ ТОС "Солнцепёк"

С утра 29 октября армия России начала наступление на Угледарском направлении. События произошли на фоне появления большого количества иностранных наёмников, переброшенных вместе с военными ВСУ, проходившими подготовку в Британии.

Войска РФ нанесли удары с воздуха, используя силы штурмовой авиации. В результате атаки противника укрепления ВСУ буквально "перемолоты". Украинская армия пыталась пойти в контратаку российских средств авиации с помощью ПЗРК. Однако подразделения врага были уничтожены ТОС "Солнцепёк" ВС РФ.

После этого наша авиация пошла на новый заход с целью уничтожения РСЗО и гаубиц ВСУ, которые обстреливают ДНР.

Удары ВС РФ поразили десятки броневых машин ВСУ, две РСЗО, полевой склад с боеприпасами, сообщает "Военное обозрение".