С утра 29 октября армия России начала наступление на Угледарском направлении. События произошли на фоне появления большого количества иностранных наёмников, переброшенных вместе с военными ВСУ, проходившими подготовку в Британии.
Войска РФ нанесли удары с воздуха, используя силы штурмовой авиации. В результате атаки противника укрепления ВСУ буквально "перемолоты". Украинская армия пыталась пойти в контратаку российских средств авиации с помощью ПЗРК. Однако подразделения врага были уничтожены ТОС "Солнцепёк" ВС РФ.
После этого наша авиация пошла на новый заход с целью уничтожения РСЗО и гаубиц ВСУ, которые обстреливают ДНР.
Удары ВС РФ поразили десятки броневых машин ВСУ, две РСЗО, полевой склад с боеприпасами, сообщает "Военное обозрение".
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.