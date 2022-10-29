НМ ЛНР и ДНР уничтожили за сутки по 50 украинских боевиков

Подразделения Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик за прошедшие сутки ликвидировали по 50 украинских военных.

Также в ЛНР были уничтожены шесть бронетранспортеров, два беспилотника и 11 автомобилей украинской армии.

Кроме того, бойцы НМ при поддержке российских войск ликвидировали один танк, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также сбили два беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что после переброски наёмников в Угледар ВКС РФ нанесли удары по ВСУ ТОС "Солнцепёк".