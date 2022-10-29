Подразделения Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик за прошедшие сутки ликвидировали по 50 украинских военных.
Также в ЛНР были уничтожены шесть бронетранспортеров, два беспилотника и 11 автомобилей украинской армии.
Кроме того, бойцы НМ при поддержке российских войск ликвидировали один танк, 14 единиц бронированной и автомобильной техники, а также сбили два беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что после переброски наёмников в Угледар ВКС РФ нанесли удары по ВСУ ТОС "Солнцепёк".
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.