Войска ВС РФ уничтожили первую линию обороны ВСУ на Угледарском направлении

ВС РФ с утра 29 октября начали наступление на Угледарском направлении. Армия России задействует различные роды войск и видов оружия, в том числе ТОС "Солнцепёк". К настоящему моменту первая линия обороны ВСУ и иностранных наёмников уничтожена.

Больше всего потерь противник понёс в районе населённого пункта Павловка. В селе находится крупная автомобильная развязка с направлением в сторону Времевки и к Гуляйполю. Находясь на этих территориях, ВСУ могут контролировать транспортные потоки и осуществлять переброску личного состава и военной техники. Однако ликвидация первой линии обороны создала проблемы для противника, сообщает "Военное обозрение".

На данный момент ВС РФ уничтожают ствольную артиллерию и РСЗО ВСУ. Предполагается, что в случае успеха армия России сможет выровнить фронт вплоть до Марьинки и отбросить врага на несколько километров на запад.