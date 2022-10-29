Сладков: у армии РФ есть пять проблем

Военный корреспондент Александр Сладков назвал пять проблем российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине.

Так, первой проблемой ВС РФ является отсутствие наступления.

"Мы же не зашли на территорию Украины для того, чтобы в глухую оборону уйти, правильно? Не наступаем, проблема не решена", — отметил он.

Второй проблемой он назвал отсутствие на фронте беспилотного летательного аппарата "Орлан-30".

"Да, появились и "Герань", и "Ланцет", кстати, офигительно работают. А где "Орлан-30", при помощи которых можно лазером наводить наши управляемые боеприпасы, такие, как "Краснополь", где они?" — задался вопросом военкор.

Третья проблема, по словам Сладкова, контрбатарейная борьба.

"Её как не было, так и нет. Проблема величайшая", — подчеркнул он.

Кроме того, военкор возмутился тем, что у российской армии нет горячего питания, не проводится ротация.

Весомым недостатком он назвал использование элитных подразделений, таких как спецназ и ВДВ, в качестве обычной пехоты.

Ранее Сладков заявил, что Россия, вероятно, сумела обмануть вооружённые силы Украины (ВСУ) с "оставлением Херсона". И они поверили в это.