Кадыров заявил, что чеченские подразделения контролируют линию фронта в 1200 км

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, бойцы в зоне спецоперации на Украине отстаивают не только честь Родины, но и семейные институты, религию и духовные ценности. По его словам, на данный момент линия фронта протяжённостью в 1200 километров находится под контролем десяти чеченских подразделений.

"Наши воины принимают активное участие в боях с нацистами. В авангарде сражений находятся почти 10 тысяч истинных сынов чеченского народа", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что проблем с нехваткой оружия и боеприпасов нет. Также для каждого подразделения развёрнуты госпитали, где есть все необходимые медикаменты, отметил он.