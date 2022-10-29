Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили, что одна из составных частей иранского дрона сделана на Украине.
Зенитчики Украины успешно посадили иранский дрон Mohajer-6 у Чёрного моря.
После исследования технического наполнения беспилотника выяснилось, что одна из комплектующих дрона имеет украинское происхождение.
В БПЛА были найдены запчасти с иранской маркировкой. В дроне имеются комплектующие из США, Японии, Китая, Швеции и даже одна деталь производства Украины.
Сотрудники ГУР пытаются выяснить, как техническое наполнение из Украины оказалось в руках иранцев.
Власти Ирана и РФ не подтверждают поставки вооружения из Ирана для российской армии.
Ранее сообщалось, что иранские дроны "Шахид" чрезвычайно опасны для ВСУ.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.