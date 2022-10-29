В Николаеве сегодня, 29 октября, в первой половине дня прогремело несколько мощных взрывов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры пишут, что с мест прилётов поднимается густой чёрный дым.
Воздушную тревогу не объявляли, поскольку могли просто не успеть. Украинские ресурсы сообщают, что обстрел ведётся из систем С-300 армии России.
Также ранее сообщалось, что несколько мощных взрывов произошли в Запорожье. Там воздушная тревога объявлена была. Местная администрация сообщила о разрушенном "важном объекте".
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