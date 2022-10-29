МО РФ: в атаке кораблей Черноморского флота Севастополя участвовали девять БПЛА

Стоящие на рейде в акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота в 4:20 утра 29 октября подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов Украины.

Министерство обороны РФ заявило, что удары наносились девятью БПЛА и семью автономными беспилотниками.

"Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в результате атаки пострадали российские объекты: морской тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте "Южная" получили небольшие повреждения.