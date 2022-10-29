Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными. Украинские источники публикуют кадры возвращения на родину 52 бойцов ВСУ.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украине удалось вызволить из плена 52 бойцов ВСУ. Среди вернувшихся — начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, участвовавший в обороне "Азовстали", а также моряк с острова Змеиный.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что домой вернулись полсотни российских военнослужащих, в том числе бойцы с ДНР и ЛНР.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщал, что примерное число военнопленных украинцев — около восьми тысяч.
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