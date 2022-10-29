Рожин: после атаки на Севастополь РФ может закрыть экспорт из Украины морем

После террористической атаки на Крымский мост, Украина лишилась больше 30 процентов энергетических распределительных и генерирующих мощностей.

Об этом сообщает в своём Telegram-канале военный обозреватель Борис Рожин.

А после атаки дронов на Севастополь Российская Федерация имеет все возможности полностью прикрыть экспорт любой продукции морем из Незалежной, отметил эксперт.

"Расплата должна быть максимально тяжёлой и болезненной", — пишет Рожин.

Напомним, сегодня, 29 октября, рано утром Севастополь атаковали дроны украинской армии. Все беспилотники (подводные и воздушные) были уничтожены.