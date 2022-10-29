После террористической атаки на Крымский мост, Украина лишилась больше 30 процентов энергетических распределительных и генерирующих мощностей.
Об этом сообщает в своём Telegram-канале военный обозреватель Борис Рожин.
А после атаки дронов на Севастополь Российская Федерация имеет все возможности полностью прикрыть экспорт любой продукции морем из Незалежной, отметил эксперт.
"Расплата должна быть максимально тяжёлой и болезненной", — пишет Рожин.
Напомним, сегодня, 29 октября, рано утром Севастополь атаковали дроны украинской армии. Все беспилотники (подводные и воздушные) были уничтожены.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.