Кулеба призвал "все страны требовать от России возвращения в "зерновую сделку"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "все страны требовать от России" возвращения в "зерновую сделку".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Украинский министр внешнеполитического ведомства добавил, что Москва приостановила действие сделки якобы под надуманным предлогом.

"16 "надуманных предлогов" ВС РФ уничтожили только сегодня утром, в акватории Севастополя", — прокомментировал Кулебу Осташко.

Ранее сообщалось, что после атаки на Севастополь РФ может закрыть экспорт из Украины морем.