Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "все страны требовать от России" возвращения в "зерновую сделку".
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Украинский министр внешнеполитического ведомства добавил, что Москва приостановила действие сделки якобы под надуманным предлогом.
"16 "надуманных предлогов" ВС РФ уничтожили только сегодня утром, в акватории Севастополя", — прокомментировал Кулебу Осташко.
Ранее сообщалось, что после атаки на Севастополь РФ может закрыть экспорт из Украины морем.
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