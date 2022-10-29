Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Daily Mail: личный телефон Лиз Трасс взломали "шпионы Путина"
Картаполов: ВСУ бронегруппами пытаются прорвать оборону Сватово — Кременной
Кулеба призвал "все страны требовать от России возвращения в "зерновую сделку"
Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину
Воздушная тревога в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и под Угледаром
Баширов: Уоллес тайно приезжал в Киев обсудить детали атаки на корабли ВМС РФ
Поддубный: "президентская бригада" ВСУ несёт потери на Угледарском направлении
Рожин: после атаки на Севастополь РФ может закрыть экспорт из Украины морем
Россия приостановила своё участие в "зерновой сделке" после атаки на Севастополь

Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о начале наступления ВС РФ на Угледар

Силовые структуры

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не подтвердил информацию о том, что российские войска начали наступление на Угледар.

Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о начале наступления ВС РФ на Угледар

В вечерней сводке украинского минобороны отмечается, что активных наступательных действий на Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ не вели. Обстрелы из миномётов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населённых пунктов Угледар, Великая Новосёлка, Времьевка.

Однако ранее власти Мариуполя подтвердили, что со стороны Волновахи (это как раз направление на Угледар) весь день идет мощная канонада.

Добавим, сегодня российские Telegram-каналы во второй половине дня писали, что противник вышел на окраины села Павловка, которую ВСУ отбили летом. Село находится в четырёх километрах от Угледара.

Украина этой информации не подтверждает, как и самого факта российского наступления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Силовые структуры
ВС РФ ударили по польским наёмникам с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"
Силовые структуры
Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта
Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Силовые структуры
Кадыров: после операции "Возмездие" сатанистам не до контратак — 650 трупов
Дандыкин проинформировал о вариантах наступления ВС России на Одессу
Силовые структуры
Дандыкин проинформировал о вариантах наступления ВС России на Одессу
Последние материалы
Кулеба призвал "все страны требовать от России возвращения в "зерновую сделку"
Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину
Воздушная тревога в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и под Угледаром
Баширов: Уоллес тайно приезжал в Киев обсудить детали атаки на корабли ВМС РФ
Поддубный: "президентская бригада" ВСУ несёт потери на Угледарском направлении
Рожин: после атаки на Севастополь РФ может закрыть экспорт из Украины морем
Россия приостановила своё участие в "зерновой сделке" после атаки на Севастополь
Экклстоун: я бы принял пулю за Владимира Путина
Командир Фомич сообщил, что ВСУ готовятся к прорыву обороны Сватово — Кременной
Ольгу Бузову увидели в Донецке разгружающей гуманитарную помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников