Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о начале наступления ВС РФ на Угледар

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не подтвердил информацию о том, что российские войска начали наступление на Угледар.

В вечерней сводке украинского минобороны отмечается, что активных наступательных действий на Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ не вели. Обстрелы из миномётов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населённых пунктов Угледар, Великая Новосёлка, Времьевка.

Однако ранее власти Мариуполя подтвердили, что со стороны Волновахи (это как раз направление на Угледар) весь день идет мощная канонада.

Добавим, сегодня российские Telegram-каналы во второй половине дня писали, что противник вышел на окраины села Павловка, которую ВСУ отбили летом. Село находится в четырёх километрах от Угледара.

Украина этой информации не подтверждает, как и самого факта российского наступления.