ВС РФ прорвали оборону неонацистов за Песками и развивают наступление

Российские войска прорвали оборону националистов киевского режима за Песками и развивают успех.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, армия РФ закрепилась на южных окраинах посёлка Водяное, который расположен севернее Песок.

1-я Славянская бригада именно тут ведёт активные бои, уничтожая бронетехнику бандеровцев. В последние дни здесь уничтожены несколько БМП и натовских бронемашин.

Утром в сводке Генерального штаба ВСУ уже сообщалось, что российская армия атаковала под Авдеевкой — как раз в районах н. п. Водяное, Каменка и Невельское.