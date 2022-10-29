Российские войска прорвали оборону националистов киевского режима за Песками и развивают успех.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По информации, армия РФ закрепилась на южных окраинах посёлка Водяное, который расположен севернее Песок.
1-я Славянская бригада именно тут ведёт активные бои, уничтожая бронетехнику бандеровцев. В последние дни здесь уничтожены несколько БМП и натовских бронемашин.
Утром в сводке Генерального штаба ВСУ уже сообщалось, что российская армия атаковала под Авдеевкой — как раз в районах н. п. Водяное, Каменка и Невельское.
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