Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Владимир Зеленский призвал выгнать Россию из G20
ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по Антоновскому мосту, три долетели
Daily Mail: личный телефон Лиз Трасс взломали "шпионы Путина"
Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о начале наступления ВС РФ на Угледар
Картаполов: ВСУ бронегруппами пытаются прорвать оборону Сватово — Кременной
Кулеба призвал "все страны требовать от России возвращения в "зерновую сделку"
Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину
Воздушная тревога в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и под Угледаром
Баширов: Уоллес тайно приезжал в Киев обсудить детали атаки на корабли ВМС РФ

ВС РФ прорвали оборону неонацистов за Песками и развивают наступление

Силовые структуры

Российские войска прорвали оборону националистов киевского режима за Песками и развивают успех.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, армия РФ закрепилась на южных окраинах посёлка Водяное, который расположен севернее Песок.

1-я Славянская бригада именно тут ведёт активные бои, уничтожая бронетехнику бандеровцев. В последние дни здесь уничтожены несколько БМП и натовских бронемашин.

Утром в сводке Генерального штаба ВСУ уже сообщалось, что российская армия атаковала под Авдеевкой — как раз в районах н. п. Водяное, Каменка и Невельское.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
ВС РФ ударили по польским наёмникам с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"
Силовые структуры
ВС РФ ударили по польским наёмникам с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Силовые структуры
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Силовые структуры
Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта
Кадыров: после операции "Возмездие" сатанистам не до контратак — 650 трупов
Силовые структуры
Кадыров: после операции "Возмездие" сатанистам не до контратак — 650 трупов
Последние материалы
ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по Антоновскому мосту, три долетели
Daily Mail: личный телефон Лиз Трасс взломали "шпионы Путина"
Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о начале наступления ВС РФ на Угледар
Картаполов: ВСУ бронегруппами пытаются прорвать оборону Сватово — Кременной
Кулеба призвал "все страны требовать от России возвращения в "зерновую сделку"
Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину
Воздушная тревога в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Киеве и под Угледаром
Баширов: Уоллес тайно приезжал в Киев обсудить детали атаки на корабли ВМС РФ
Поддубный: "президентская бригада" ВСУ несёт потери на Угледарском направлении
Рожин: после атаки на Севастополь РФ может закрыть экспорт из Украины морем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников