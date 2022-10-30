Стремоусов: ВСУ готовят попытку масштабного наступления на Херсонскую область

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Политик рассказал, что ВСУ стягивают войска, в составе которых много иностранных наёмников. Это, по его мнению, может указывать на подготовку противником крупного наступления на Херсонском направлении.

Однако российская армия также стягивает силы, добавил он, заверив, что ситуация на линии фронта на данный момент находится под контролем, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.