Военнослужащий Вооружённых сил Украины, взятый в плен бойцами ВДВ РФ, при атаке позиций на Херсонском направлении, получил возможность поговорить по телефону с родственниками.
Издание "Русская Весна" опубликовало видео с разговором бойца. Он отметил хорошее отношение российских военных к пленным, а также поделился впечатлениями от действий командования ВСУ.
"Нас слили, слили или продали — отправили на убой: нас с роты осталось процентов 15", — сообщил он в телефонном разговоре.
Напоминаем, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении. Во время атаки позиций ВСУ наша армия уничтожила первую линию обороны противника.
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