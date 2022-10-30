"РВ": военнопленный Украины обвинил командование ВСУ в предательстве

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, взятый в плен бойцами ВДВ РФ, при атаке позиций на Херсонском направлении, получил возможность поговорить по телефону с родственниками.

Издание "Русская Весна" опубликовало видео с разговором бойца. Он отметил хорошее отношение российских военных к пленным, а также поделился впечатлениями от действий командования ВСУ.

"Нас слили, слили или продали — отправили на убой: нас с роты осталось процентов 15", — сообщил он в телефонном разговоре.

Напоминаем, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении. Во время атаки позиций ВСУ наша армия уничтожила первую линию обороны противника.