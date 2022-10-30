Войска ВСУ начали наступление со стороны населённого пункта Давыдов Брод под прикрытием артиллерии.
"На Николаево-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное "наступление" в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции", — доложил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
В результате действий нашей армии ликвидированы десятки военных ВСУ, четыре бронемашины и не меньше четырёх пикапов. В отражении атаки принимали участие самолёты ВКС РФ и тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО).
ВСУ совершили попытки атаковать с помощью ротных тактических групп в направлении Мылового, Суханово, Пятихатки, Ищенки, Брускинского, Садок Херсонской области. Противник понёс потери и был отброшен на прошлые позиции.
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