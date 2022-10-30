Генштаб ВСУ: русские ведут огонь вдоль всей линии фронта и наступают

Российские войска ведут огонь по украинским силам вдоль всей линии фронта. Это было главным в оперативной сводке от Генштаба ВСУ утром 30 октября.

Русская армия наступает у Яковлевки, Артёмовска, Бахмутском, Александрополя,

Каменки, Авдеевки, Первомайском, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Также она сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории, сообщает украинское командование.

ВС РФ осуществляют инженерное оборудование позиций на некоторых направлениях и ведут воздушную разведку, перебрасывают технику в Белоруссию, сказано в сообщении ГШ Украины.

Россия нанесла пять ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершила более ста обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры.