Российские войска ведут огонь по украинским силам вдоль всей линии фронта. Это было главным в оперативной сводке от Генштаба ВСУ утром 30 октября.
Русская армия наступает у Яковлевки, Артёмовска, Бахмутском, Александрополя,
Каменки, Авдеевки, Первомайском, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Также она сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории, сообщает украинское командование.
ВС РФ осуществляют инженерное оборудование позиций на некоторых направлениях и ведут воздушную разведку, перебрасывают технику в Белоруссию, сказано в сообщении ГШ Украины.
Россия нанесла пять ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершила более ста обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры.
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Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.