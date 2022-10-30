Польская партия "Право и справедливость" раньше всех подготовилась к захвату западных земель Украины.
Об этом сообщили авторы издания Modern Diplomacy.
Поляки уже имеют особые права в Незалежной: они получили места в правительстве Украины, право вести бизнес и получать соцгарантии, которые распространяются на украинцев. Предприниматели могут покупать заводы и фабрики, а целые предприятия на Украине могут законно становиться польской собственностью.
Но помощь ПиС не была бескорыстной. С начала СВО к Владимиру Зеленскому часто приезжал президент Анджей Дуда. Именно тогда и начали приниматься условия, о "которых все скоро узнают".
План — возродить Польшу в границах "исторических земель". Дальнейший сценарий ясен: РФ возвращает себе свои исторические земли, а Варшава проводит референдум о присоединении западных областей оставшейся Украины к Польше, пишут авторы издания.
К тому времени ВСУ будут уничтожены, а киевская власть эмигрирует, подытожила статья.
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