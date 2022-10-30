Азербайджанский наёмник заявил о создании в рядах ВСУ "Тюркского легиона"

Ряды украинских боевиков пополнят наёмники "Тюркского легиона", рассказал российский военкор Евгений Поддубный.

Репортёр ссылается на заявление азербайджанского наёмника Магомеда Джафарова, входящего в турецкую неонацистскую группировку "Серые волки" (Bozkurtlar). Основу подразделения составят турки, азербайджанцы, крымские татары, узбеки и представители прочих тюркских народов.

"Появление "Серых волков" в нынешнем театре военных действий нельзя назвать случайным. "Бозкурт", обученные натовскими инструкторами, уже участвовали в боестолкновениях с армией России на Ближнем Востоке", - пояснил военкор.

Ранее представитель администрации Херсонской области сообщил, что Пентагон поставил перед Киевом задачу захватить столицу региона до конца ноября. Для этого уже собран "ударный кулак" из украинских националистов и наёмников.