Вместо польских наёмников в боевых действиях в районе населённого пункта Кременная принимали участие темнокожие солдаты. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".
Накануне украинские войска начал атаковать южные окраины Макеевки. В личном составе ВСУ было очень много наёмников, отметили военкоры. Очевидцы не исключают, что среди них были афроамериканцы.
"Где купили и откуда привезли этих товарищей мне неизвестно, но скорее всего поляки решили немного притормозить, пустив впереди себя менее ценное стадо", — указал военкор.
Несмотря на поддержку со стороны иностранцев, все попытки ВСУ прорвать линию обороны российской армии в районе Кременной провалились.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.