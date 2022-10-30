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Польские наёмники в районе Кременной отправили вперёд себя темнокожих

Силовые структуры

Вместо польских наёмников в боевых действиях в районе населённого пункта Кременная принимали участие темнокожие солдаты. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".

Накануне украинские войска начал атаковать южные окраины Макеевки. В личном составе ВСУ было очень много наёмников, отметили военкоры. Очевидцы не исключают, что среди них были афроамериканцы.

"Где купили и откуда привезли этих товарищей мне неизвестно, но скорее всего поляки решили немного притормозить, пустив впереди себя менее ценное стадо", — указал военкор.

Несмотря на поддержку со стороны иностранцев, все попытки ВСУ прорвать линию обороны российской армии в районе Кременной провалились.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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