Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была замечена в Харьковской области. Диверсанты пытались подойти к российской границе, однако спецназ ВС РФ обнаружил из в лесополосе.
В ходе боестолкновения ДРГ, которая состояла из четырёх человек, была ликвидирована. Потерь с российской стороны удалось избежать.
"Российским спецназом в Харьковской области на границе с Россией была уничтожена украинская ДРГ", — заявил военный корреспондент Андрей Руденко.
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