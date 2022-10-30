Спецназ ВС РФ уничтожил украинскую ДРГ в Харьковской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была замечена в Харьковской области. Диверсанты пытались подойти к российской границе, однако спецназ ВС РФ обнаружил из в лесополосе.

В ходе боестолкновения ДРГ, которая состояла из четырёх человек, была ликвидирована. Потерь с российской стороны удалось избежать.

"Российским спецназом в Харьковской области на границе с Россией была уничтожена украинская ДРГ", — заявил военный корреспондент Андрей Руденко.