Украинские боевики наносили удары по Энергодару на протяжении 12 часов. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В результате обстрела со стороны украинской армии несколько жилых домов разрушены, отметил политик.
По его мнению, многочасовая атака была проведена с целью высадки десанта, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию.
"Из-за обстрела нарушено электроснабжение, работают аварийные бригады. Идёт переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено", — сообщил политик в беседе с "Русской весной".
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