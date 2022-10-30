Рогов: ВСУ наносили удары по Энергодару 12 часов, чтобы высадить десант

Украинские боевики наносили удары по Энергодару на протяжении 12 часов. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В результате обстрела со стороны украинской армии несколько жилых домов разрушены, отметил политик.

По его мнению, многочасовая атака была проведена с целью высадки десанта, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию.

"Из-за обстрела нарушено электроснабжение, работают аварийные бригады. Идёт переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено", — сообщил политик в беседе с "Русской весной".