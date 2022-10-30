Власти Киева препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно. Об этом рассказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам политика, режим президента Владимира Зеленского создаёт преграды и препятствует возвращению жителей Запорожской и Херсонской областей намеренно.
Тех, кто хочет вернуться, силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются, заметил политик.
В Киеве боятся, что на Западе окончательно поймут, что люди хотят жить в составе России и массово бегут с пока ещё подконтрольной Зеленскому части Украины, заключил Рогов.
Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ готовятся предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область.
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