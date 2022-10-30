Рогов: Киев мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области

Власти Киева препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно. Об этом рассказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По словам политика, режим президента Владимира Зеленского создаёт преграды и препятствует возвращению жителей Запорожской и Херсонской областей намеренно.

Тех, кто хочет вернуться, силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются, заметил политик.

В Киеве боятся, что на Западе окончательно поймут, что люди хотят жить в составе России и массово бегут с пока ещё подконтрольной Зеленскому части Украины, заключил Рогов.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ готовятся предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область.