Очередной отряд добровольцев из Чечни отправился в зону спецоперации на Украине

Очередные добровольцы прошли военную подготовку в Чеченской республике и отправились в зону СВО на Украине. Самолёт с мобилизованными вылетел из Грозного. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.

Новые военные обучаются на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и проходят медицинскую, тактическую и огневую подготовку. Республика обеспечивает бойцов необходимым снаряжением.

"Поток желающих внести свой вклад в освобождение братских земель от проклятых сатанистов продолжает расти. Они беспрерывно прибывают в Грозный из всех регионов России. Желаю добровольцам удачи в их благородном деле!", — сказал Кадыров.