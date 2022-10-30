Очередные добровольцы прошли военную подготовку в Чеченской республике и отправились в зону СВО на Украине. Самолёт с мобилизованными вылетел из Грозного. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.
Новые военные обучаются на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и проходят медицинскую, тактическую и огневую подготовку. Республика обеспечивает бойцов необходимым снаряжением.
"Поток желающих внести свой вклад в освобождение братских земель от проклятых сатанистов продолжает расти. Они беспрерывно прибывают в Грозный из всех регионов России. Желаю добровольцам удачи в их благородном деле!", — сказал Кадыров.
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