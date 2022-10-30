Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявлял о боевых успехах российской армии. Наши войска частично вошли в Павловку на Угледарском направлении.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что на данный момент силы ОБТФ, куда также входят ССО МГБ, выполняют зачистку посёлка. Бойцы докладывают о горе трупов ВСУ. Российская артиллерия и авиация уничтожают резервы, которые пытается подбрасывать противник.
"Отлично продолжают работать отечественные беспилотники "Ланцет" и "Куб", которые поражают артиллерию и бронетехнику противника в тылу позиций ВСУ", — докладывает Безсонов.
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Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.