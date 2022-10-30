Минобороны: ВС РФ в ДНР вышли к окраинам села Павловка

Согласно сообщению Минобороны РФ, российским военным удалось подвинуть позиции ВСУ в ДНР более чем на три километра, продвижение российских военных закончилось выходом к окраинам населённого пункта Павловка.

В ходе наступления на южно-донецком направлении ВС РФ ликвидировали подразделения ВСУ возле Владимировки и Новомихайловки, завладев при этом важными высотами и опорными пунктами.

"Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики", — сообщили в Минобороны.

В процессе наступления ВС РФ украинские военные понесли значительные потери в количестве более 100 бойцов, а также в военной технике, лишившись трёх бронированных машин, шести пикапов и одного танка.