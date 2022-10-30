Согласно сообщению Минобороны РФ, российским военным удалось подвинуть позиции ВСУ в ДНР более чем на три километра, продвижение российских военных закончилось выходом к окраинам населённого пункта Павловка.
В ходе наступления на южно-донецком направлении ВС РФ ликвидировали подразделения ВСУ возле Владимировки и Новомихайловки, завладев при этом важными высотами и опорными пунктами.
"Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики", — сообщили в Минобороны.
В процессе наступления ВС РФ украинские военные понесли значительные потери в количестве более 100 бойцов, а также в военной технике, лишившись трёх бронированных машин, шести пикапов и одного танка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.