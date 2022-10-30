Руденко: в Павловке идут тяжёлые уличные бои

Ранее сообщалось о подступе российских сил к населённому пункту Павловка в Марьинском районе Донецкой области и о начавшейся зачистке села.
По данным репортёра Андрея Руденко, в данный момент в Павловке начались ожесточённые уличные бои. Он уточнил, что войти в село удалось силам оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" совместно со 155-й бригадой морпехов.
"Мужики ведут тяжёлые уличные бои, выдавливая врага", — пишет военкор в своём Telegram-канале.
Со стороны ВС России активно работают артиллерия и авиация, разбивая резервы противника, перебрасываемые в качестве подкрепления группировке ВСУ на Угледарском направлении.
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