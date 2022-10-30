Сегодня командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил о частичном взятии Павловки под Угледаром. Военный блогер Владлен Татарский прокомментировал ситуацию.
Он отметил успех наших войск. В то же время эксперт считает, что армии России не хватает более стремительных действий. Причина — дождливая погода.
Татарский сообщает, что после освобождения Угледара откроется дорога на Курахово. В этом случае положение ВСУ в Марьинке станет критическим.
"Многострадальный Петровский район Донецка после восьми с лишним лет огневого прессинга наконец-то избавится от миномётных обстрелов", — заключил блогер.
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Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.