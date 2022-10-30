Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник

Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник, 31 октября, в рамках "черноморской инициативы".

"Россию уведомили", — сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на СКЦ.

Движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано, сообщило министерство инфраструктуры Украины.

Относительно попыток продолжить "зерновую сделку" без согласия России. Продолжение этой практики безусловно будет трактоваться как очевидная слабость РФ и приглашение к дальнейшим провокациям и ударам, пишет военный обозреватель Борис Рожин. Поэтому такие попытки должны быть пресечены, при необходимости, силовым путем.