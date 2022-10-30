Борис Рожин: утром будут хорошие новости про Павловку

Уже сообщалось, что штурмовые группы российской армии зачистили половину населённого пункта Павловка под Угледаром. Боевики ВСУ пытались ввести в бой резервы.

Ситуацию в своём Telegram-канале прокомментировал военный обозреватель Борис Рожин.

Пока подтверждений стопроцентного перехода Павловки под контроль российских Вооружённых сил нет.

"Известно лишь о хорошем прогрессе зачистки посёлка в течение дня. Думаю завтра будут отсюда хорошие новости", — имеет в виду утро понедельника аналитик.

Ранее сообщалось, что сопротивление противника в Павловке ослабевает.