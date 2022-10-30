Уже сообщалось, что штурмовые группы российской армии зачистили половину населённого пункта Павловка под Угледаром. Боевики ВСУ пытались ввести в бой резервы.
Ситуацию в своём Telegram-канале прокомментировал военный обозреватель Борис Рожин.
Пока подтверждений стопроцентного перехода Павловки под контроль российских Вооружённых сил нет.
"Известно лишь о хорошем прогрессе зачистки посёлка в течение дня. Думаю завтра будут отсюда хорошие новости", — имеет в виду утро понедельника аналитик.
Ранее сообщалось, что сопротивление противника в Павловке ослабевает.
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