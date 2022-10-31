Минобороны РФ: расчёты РСЗО "Смерч" ночью уничтожили военные объекты ВСУ

Российские военные ночью уничтожили несколько военных объектов украинской армии, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, разведчики передали бойцам РФ сведения о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили технику и снаряды на одном из направлений. После этого российские военнослужащие ударили по объектам украинских националистов.

"Работали, опираясь на координаты, которые нам прислали сверху", — пояснил командир реактивной артиллерийской батареи.

Как отметили в Минобороны, РСЗО "Смерч" используются для ликвидации особо важной инфраструктуры, например, командных пунктов, складов с оружием, узлов связи. Эти комплексы способны уничтожать объекты на расстоянии до 70 километров.

Ранее военный журналист Александр Сладков заявил, что вскоре мощные реактивные системы "Торнадо" заменят российские РСЗО "Смерч" и "Град".