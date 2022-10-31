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Мэр Горловки: ВСУ нанесли удар по Озеряновке в ДНР, погибла женщина

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Озеряновке в ДНР. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько.

По его словам, при атаке украинских войск погибла женщина 1949 года рождения. Он также отметил, что ВСУ во время обстрела повредили образовательное учреждение.

"Пострадало здание сельской школы №58", — подчеркнул мэр.

Как пояснили эксперты из представительства ДНР в СЦКК, боевики ВСУ выпустили по Озеряновке пять снарядов калибром 152 мм.

Утром 31 октября националисты также ударили по Алчевску в ЛНР с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В общей сложности украинскими подразделениями было выпущено две ракеты. Экстренные службы устанавливают все обстоятельства ЧП и уточняют информацию о возможных пострадавших и разрушениях на территории города.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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