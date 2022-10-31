В Киеве пропал свет после массированного ракетного удара

В понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские источники сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. Их насчитали не менее десяти.

Над городом был зафиксирован чёрный дым.

Позже в соцсетях появились сообщения, что взрыв после ракетной атаки произошёл в пригороде Киева с северной стороны. После этого в некоторых районах украинской столицы пропало электричество.

Других подробностей ракетного удара пока нет.