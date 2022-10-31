Наёмник с позывным "Элвис" заявил, что солдаты украинской армии носят с собой пистолеты, которые необходимы для самоубийства в случае тяжёлых ранений.
"У многих парней есть пистолеты для самоубийства, и ты слышишь, как они кричат, а потом прощаются и стреляют", — рассказал он в интервью телеканалу CBS.
Американец отметил, что украинский конфликт нельзя даже сравнивать с локальными войнами, которые были последние 70-80 лет. По его словам, кризис на Украине является крайне неустойчивым для всех сторон.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.