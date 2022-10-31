Украинские войска попытались перейти в контрнаступление на Краснолиманском направлении, но российская разведка зафиксировала манёвры ВСУ и передала координаты противника артиллерийским подразделениям.
Затем ВС РФ провели расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и нанесли удар по скоплениям украинской группировки. В результате шквального огня удалось ликвидировать военную технику противника, в числе которой две БМП, бронеавтомобиль "Козак" и танк.
В результате боевых действий украинские войска отступили.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.