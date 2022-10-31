В Харькове после ракетных ударов остановилось метро

В Харьковской области после ракетных ударов в понедельник утром повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов. В городе пропал свет и остановилось метро.

Также появились сообщения о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

В Киеве и области насчитали не менее десяти взрывов, у многих жителей пригорода столицы Украины пропали электричество и вода.