В Харьковской области после ракетных ударов в понедельник утром повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов. В городе пропал свет и остановилось метро.
Также появились сообщения о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.
В Киеве и области насчитали не менее десяти взрывов, у многих жителей пригорода столицы Украины пропали электричество и вода.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.