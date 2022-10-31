Baijiahao: российский "супер-бомбардировщик" Ту-160 держит в страхе США

Российский самолёт Ту-160, который находится на вооружении в армии РФ уже на протяжении нескольких десятилетий, продолжает держать в страхе США. Об этом пишет Baijiahao.

По информации китайского издания, Ту-160 является "супер-бомбардировщиком". Отмечается, что его можно загружать тяжёлыми крылатыми ракетами Х-101, поражающими цели на расстоянии до пяти тысяч километров.

Как подчёркивается в материале, самолёт способен проходить мимо систем противовоздушной обороны и оперативно уничтожать выбранные мишени. Автор публикации пояснил, что Ту-160 оборудован внутренним вращающимся магазином и внешними пилонами, которые позволяют нести до 24 ракет X-15 одновременно.

"Неудивительно, что Запад так боится бомбардировщика Ту-160", — сказано в статье.

Журналист добавил, что удары, осуществлённые с этого самолёта, могут привести к "катастрофическим разрушениям" на военных базах и объектах критической инфраструктуры противника.