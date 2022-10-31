Украинская сторона сообщила о пуске третьего залпа российских ракет.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Приблизительное время подлёта — 10 утра по московскому времени, сообщает ведущий Первого канала.
Напомним, в Харьковской области после сегодняшних ракетных ударов повреждён объект инфраструктуры, в Харькове перестало работать метро, а в Киеве пропал свет.
В Черкасской области и в Запорожье взрывы на объектах критической инфраструктуры. В Запорожской области также сообщается об отключениях света.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.