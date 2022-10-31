Киев: третий залп ракет ВС РФ прилетит на Украину в 10 часов

Украинская сторона сообщила о пуске третьего залпа российских ракет.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Приблизительное время подлёта — 10 утра по московскому времени, сообщает ведущий Первого канала.

Напомним, в Харьковской области после сегодняшних ракетных ударов повреждён объект инфраструктуры, в Харькове перестало работать метро, а в Киеве пропал свет.

В Черкасской области и в Запорожье взрывы на объектах критической инфраструктуры. В Запорожской области также сообщается об отключениях света.