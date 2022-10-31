Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей с поля боя на 31 октября. Сообщается, что российская армия ведёт огонь почти по всей линии фронта и перебрасывает технику в Белоруссию.
ВС РФ наступают в районах населённых пунктов Белогоровка, Николаевка, Новосёловское, Авдеевка, Бахмутское, Весёлое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка.
Войска России сосредотачиваются на выходе к административным границам Донецкой области и удержании занятых территорий.
"Армия России нанесла четыре ракетных и пять авиаударов, а также совершила более 90 обстрелов из РСЗО, в том числе и по объектам критической инфраструктуры", — докладывает ГШ ВСУ.
Ранее сообщалось об испытании Украиной новой снайперской винтовки СВЧ-54.
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