Бойцы участвующего в специальной операции батальона "Ахмат" с нетерпением ждут встречи с десантом из США.
Об этом сообщает Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Наши бойцы заинтригованы и не откажутся от дополнительного натовского оружия и техники", — заявил президент Чеченской Республики.
Он отметил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов также обратился к засидевшимся "чеченоговорящим поборникам евроценностей" из бандитских батальонов, чтобы они перестали прятаться за спинами националистических сатанистов киевской власти и показали себя в любом месте спецоперации.
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