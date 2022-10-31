Бойцы батальона "Ахмат" с нетерпением ждут встречи с американским десантом

Бойцы участвующего в специальной операции батальона "Ахмат" с нетерпением ждут встречи с десантом из США.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Наши бойцы заинтригованы и не откажутся от дополнительного натовского оружия и техники", — заявил президент Чеченской Республики.

Он отметил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов также обратился к засидевшимся "чеченоговорящим поборникам евроценностей" из бандитских батальонов, чтобы они перестали прятаться за спинами националистических сатанистов киевской власти и показали себя в любом месте спецоперации.