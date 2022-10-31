МО РФ: нанесены удары по системам военного управления и энергетики Украины

Армия России нанесла новые удары по системам военного управления и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, российские бойцы осуществляли атаки с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования.

"Цели ударов достигнуты", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве добавили, что крылатые ракеты, принадлежащие Вооружённым силам страны, поразили все назначенные объекты.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал удары РФ, нанесённые по критически важной инфраструктуре Украины 31 октября, самыми мощными за весь период проведения спецоперации. Он отметил, что в результате атак поражено порядка 40 объектов.

При этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что российские ракеты и дроны повредили 18 объектов в разных регионах страны. На территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей зарегистрированы аварийные отключения электричества.