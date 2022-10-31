31 октября ВС РФ нанесли ущерб Украине, в сотни раз превышающий стоимость ракет

Западные экономисты прокомментировали ситуацию на Украине после очередных ударов по объектам страны. Отмечается, что войска России хотят поставить под сомнение какую бы то ни было военную и финансовую помощь киевским властям, пишет "Военное обозрение".

До 13:20 31 октября поражены 18 объектов в десяти областях. Повреждены крупные объекты генерации электричества, а также промышленные предприятия.

ВС РФ нанесли ущерб, который в сотни раз превышает стоимость самих ракет. Для восстановления инфраструктуры нужны огромные средства. Речь может идти о сотнях миллионах долларов, на которые нужно в сжатые сроки восстановить всю систему энергоснабжения до зимы.

Власти Киева продолжают запрашивать финансирование у Европы и США. Но даже при его достаточном объёме в одночасье не возобновить 700-мегаваттные мощности, поскольку требуются тысячи специалистов, логистика, а также быстрая скорость работы.

Западные экономисты считают, что военная помощь Украине неэффективна из-за невозможности замедлить падение экономики страны.