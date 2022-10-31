Западные экономисты прокомментировали ситуацию на Украине после очередных ударов по объектам страны. Отмечается, что войска России хотят поставить под сомнение какую бы то ни было военную и финансовую помощь киевским властям, пишет "Военное обозрение".
До 13:20 31 октября поражены 18 объектов в десяти областях. Повреждены крупные объекты генерации электричества, а также промышленные предприятия.
ВС РФ нанесли ущерб, который в сотни раз превышает стоимость самих ракет. Для восстановления инфраструктуры нужны огромные средства. Речь может идти о сотнях миллионах долларов, на которые нужно в сжатые сроки восстановить всю систему энергоснабжения до зимы.
Власти Киева продолжают запрашивать финансирование у Европы и США. Но даже при его достаточном объёме в одночасье не возобновить 700-мегаваттные мощности, поскольку требуются тысячи специалистов, логистика, а также быстрая скорость работы.
Западные экономисты считают, что военная помощь Украине неэффективна из-за невозможности замедлить падение экономики страны.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.