Руководитель правительства Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил о намерении властей усилить готовность армии страны с первого ноября. Причиной послужило вооружённое столкновение на Украине, отметил чиновник.
"Мы находимся в самой серьёзной за несколько десятилетий ситуации", — подчеркнул премьер в ходе пресс-конференции.
Вместе с этим политик сказал, что пока нет сведений, согласно которым Москва собирается сделать Осло участником войны.
Ранее чиновники в Норвегии объявили ограничительные меры в отношении 30 россиян и семи организаций.
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