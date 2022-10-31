Норвегия повысит уровень готовности вооружённых сил из-за конфликта на Украине

Руководитель правительства Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил о намерении властей усилить готовность армии страны с первого ноября. Причиной послужило вооружённое столкновение на Украине, отметил чиновник.

"Мы находимся в самой серьёзной за несколько десятилетий ситуации", — подчеркнул премьер в ходе пресс-конференции.

Вместе с этим политик сказал, что пока нет сведений, согласно которым Москва собирается сделать Осло участником войны.

Ранее чиновники в Норвегии объявили ограничительные меры в отношении 30 россиян и семи организаций.