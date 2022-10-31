Турция финансирует батальон "Мусульманский корпус — Кавказ", воюющий на стороне националистов киевской власти.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
В состав террористического формирования входят этнические уйгуры, азербайджанцы, дагестанцы, турки и чеченцы.
Спонсор "Мусульманского корпуса — Кавказ" — турецкая организация "ULUBEY CORP". Она была основана в 2017 году братьями Берком и Мертом Улу. Обоих признают террористами, подытожил ведущий Первого канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.