Турция финансирует "Мусульманский корпус — Кавказ", воюющий на стороне Киева

Турция финансирует батальон "Мусульманский корпус — Кавказ", воюющий на стороне националистов киевской власти.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В состав террористического формирования входят этнические уйгуры, азербайджанцы, дагестанцы, турки и чеченцы.

Спонсор "Мусульманского корпуса — Кавказ" — турецкая организация "ULUBEY CORP". Она была основана в 2017 году братьями Берком и Мертом Улу. Обоих признают террористами, подытожил ведущий Первого канала.