На севере Севастополя в районе населённого пункта Любимовка российские моряки сбили беспилотник.
"Десять минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА", — сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Какой именно дрон был уничтожен и с какой стороны его запустили, Развожаев не уточнил.
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