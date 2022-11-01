На севере Севастополя сбили беспилотник

На севере Севастополя в районе населённого пункта Любимовка российские моряки сбили беспилотник.

"Десять минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА", — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Какой именно дрон был уничтожен и с какой стороны его запустили, Развожаев не уточнил.