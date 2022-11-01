Генерал Гурулёв: у России достаточно ракет, чтобы поставить Украину "на колени"

У России достаточно ракет, чтобы поставить Украину "на колени", заморозить, полностью обесточить и обездвижить. Так ответил сомневающимся скептикам депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв в эфире телеканала "Царьград".

Он заметил, что ракет на это у РФ "хватит, и ещё останется".

По его словам, удар, который был нанесён вчера по энергетическим объектам Украины, не был ответом за атаку на Севастополь. Он был заранее спланирован с привлечением серьёзных специалистов по энергетике и железным дорогам, так как результат удара очевиден, пояснил политик.

Причём били наверняка, с так называемым довеском, то есть если ракета куда-то не туда "зарулила" по естественным причинам или была сбита системой ПВО, то в любом варианте был дублёр. И поставленные цели были достигнуты, добавил собеседник канала.

Также в интервью депутат объяснил, может ли Россия снести "Посейдоном" Одессу.