У России достаточно ракет, чтобы поставить Украину "на колени", заморозить, полностью обесточить и обездвижить. Так ответил сомневающимся скептикам депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв в эфире телеканала "Царьград".
Он заметил, что ракет на это у РФ "хватит, и ещё останется".
По его словам, удар, который был нанесён вчера по энергетическим объектам Украины, не был ответом за атаку на Севастополь. Он был заранее спланирован с привлечением серьёзных специалистов по энергетике и железным дорогам, так как результат удара очевиден, пояснил политик.
Причём били наверняка, с так называемым довеском, то есть если ракета куда-то не туда "зарулила" по естественным причинам или была сбита системой ПВО, то в любом варианте был дублёр. И поставленные цели были достигнуты, добавил собеседник канала.
Также в интервью депутат объяснил, может ли Россия снести "Посейдоном" Одессу.
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