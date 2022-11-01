Вооружённые силы Украины потеряли 70 боевиков при вчерашней попытке наступления на Бериславском направлении.
Об этом сообщил замруководителя Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Ранее он рассказал о попытке националистов 31 октября наступать в том направлении. От также отмечал, что армия России отразила все атаки. В попытке наступления украинские войска потеряли два танка.
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что утром 1 ноября на Угледарском направлении активизировались боевые действия.
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