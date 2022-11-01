ВСУ потеряли 70 человек при попытке наступления на Бериславском направлении

Вооружённые силы Украины потеряли 70 боевиков при вчерашней попытке наступления на Бериславском направлении.

Об этом сообщил замруководителя Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее он рассказал о попытке националистов 31 октября наступать в том направлении. От также отмечал, что армия России отразила все атаки. В попытке наступления украинские войска потеряли два танка.

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что утром 1 ноября на Угледарском направлении активизировались боевые действия.