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Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США

Силовые структуры

Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.

Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США

Накануне украинское командование похвасталось, что может руководить действиями подразделений на фронте в онлайн-режиме, так как все данные передаются через интернет в реальном времени. В программе DELTA указывается расположение частей ВСУ, включая численность личного состава, а также количество и координаты тяжёлой техники на передовой и в резерве.

"Пока украинцы регулярно наполняют свои базы данных в подаренные их американскими хозяевами программы, нам даже ничего выдумывать и устанавливать не надо, мы просто пользуемся их программами в режиме онлайн", — написал хакер в своём Telegram-канале.

Информацию о взломе подтвердил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он отметил, что теперь российские спецслужбы знают всё о противнике, включая последние данные украинской разведки.

Ранее власти Запорожской области заявили, что смерть президента Зеленского может спасти десятки тысяч жизней украинцев.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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