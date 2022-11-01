Армия России уже уничтожила центр подготовки ССО ВСУ в городе Очакове, но без освобождения самого города и Одессы не обойтись. Иначе Украина, США, Турция и Британия будут "долбить" Крым, флот, мост.
Напомним, центр в Очакове специально строился для подготовки к проведению диверсионных операций против Черноморского флота в Крыму.
С этим согласен и директор по развитию Фонда содействия технологий XXI века Иван Коновалов. Его цитирует издание News Rambler. По его словам, с 2014 года там создавалась серьёзная военная инфраструктура, так что по итогу в Очакове располагалась полноценная база НАТО с упором на будущие операции, как раз типа атаки на Севастополь.
Кроме того, Очаков — это устье Днепра, за контроль над которым в разные века бились армии разных стран, да и ресурсов там немало: поблизости расположены богатые углеводородные месторождения на шельфе Чёрного моря.
Аналогичное военное значение имеет и Одесса, она (кроме своей исторической ценности, геостратегического и геополитического положения) также несёт угрозу как флоту России, так и авиации — ПВО ВСУ на её территории может сбивать гражданские самолёты у Крыма.
"А значит, русской армии снова придётся брать Одессу и Очаков", — добавляет эксперт.
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