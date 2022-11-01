Начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов проинформировал о том, что более 15 тысяч российских мужчин приняли решение добровольно принять участие в спецоперации на Украине.
"В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек", — сообщил он.
По словам Туляганова, речь идёт о тех, кто по своей воле пришёл в военкоматы и вступил в добровольческие отряды.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 260 тысяч россиян, которые отправились на военную службу в рамках частичной мобилизации, не принимают участия в боевых действиях.
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