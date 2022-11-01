Генштаб: свыше 15 тысяч россиян захотели добровольно отправиться в зону СВО

Начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов проинформировал о том, что более 15 тысяч российских мужчин приняли решение добровольно принять участие в спецоперации на Украине.

"В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек", — сообщил он.

По словам Туляганова, речь идёт о тех, кто по своей воле пришёл в военкоматы и вступил в добровольческие отряды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 260 тысяч россиян, которые отправились на военную службу в рамках частичной мобилизации, не принимают участия в боевых действиях.